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TFF duyurdu, statlara tam kapasitede seyirci alınacak
28.10.2021 - 19:46 | Son Güncelleme: 28.10.2021 - 19:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren profesyonel liglerde statlara tam kapasitede seyirci alınmasına karar verildiğini duyurdu.
Etiketler : seyirci,stat,tff,son dakika,
808123 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/808123.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
10
7
3
0
11
24
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
10
6
2
2
11
20
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
2
2
8
20
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
6
2
2
1
20
05
FENERBAHÇE A.Ş.
10
6
1
3
3
19
06
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
10
5
3
2
4
18
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
5
1
5
17
08
GALATASARAY A.Ş.
10
5
2
3
1
17
09
ALTAY
10
5
0
5
0
15
10
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
10
3
4
3
0
13
11
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
10
4
0
6
0
12
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
3
4
-2
12
13
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
10
4
0
6
-6
12
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
10
2
5
3
2
11
15
YUKATEL KAYSERİSPOR
10
3
2
5
-4
11
16
GZT GİRESUNSPOR
10
2
3
5
-4
9
17
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
10
2
3
5
-5
9
18
GÖZTEPE A.Ş.
10
2
2
6
-5
8
19
KASIMPAŞA A.Ş.
10
1
3
6
-6
6
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
1
1
8
-14
4
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
29.10.2021 20:00
Trabzonspor - Rizespor
30.10.2021 13:30
Kasimpaşa - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
30.10.2021 16:00
Altay - Sivasspor
30.10.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
30.10.2021 19:00
Konyaspor - Fenerbahçe
31.10.2021 13:30
Yukatel Kayserispor - Vavacars Fatih Karagümrük
31.10.2021 16:00
Alanyaspor - Göztepe
31.10.2021 19:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
01.11.2021 20:00
Gzt Giresunspor - Fraport Tav Antalyaspor
01.11.2021 20:00
Başakşehir - Adana Demirspor A.ş.
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
10
7
3
0
16
24
02
MKE ANKARAGÜCÜ
10
7
3
0
13
24
03
EYÜPSPOR
10
6
2
2
5
20
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
6
1
3
5
19
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
10
6
0
4
8
18
06
KOCAELİSPOR
9
5
1
3
0
16
07
TUZLASPOR A.Ş.
9
4
2
3
1
14
08
GENÇLERBİRLİĞİ
9
4
2
3
-2
14
09
YILPORT SAMSUNSPOR
9
3
3
3
0
12
10
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
3
2
4
0
11
11
BURSASPOR
9
3
2
4
-1
11
12
NASADOGE MENEMENSPOR
10
3
2
5
-6
11
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
9
3
1
5
-1
10
14
ALTAŞ DENİZLİSPOR
9
3
1
5
-3
10
15
ALTINORDU
10
3
1
6
-10
10
16
ADANASPOR A.Ş.
10
2
3
5
-4
9
17
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
10
3
0
7
-6
9
18
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
2
1
6
-6
7
1. Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
30.10.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Yilport Samsunspor
30.10.2021 16:00
Manisa Futbol Kulübü - Beypiliç Boluspor
30.10.2021 19:00
Eyüpspor - Ankaragücü
31.10.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Tuzlaspor A.ş.
31.10.2021 16:00
Erzurumspor - Balikesirspor
31.10.2021 19:00
Altaş Denizlispor - Kocaelispor
31.10.2021 19:00
Gençlerbirliği - Istanbulspor
01.11.2021 20:00
Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
01.11.2021 20:00
Adanaspor - Altinordu