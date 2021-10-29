Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

GS TV'ye konuşan kulübün yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, "Derbide hakem ve VAR takımımızın performansını olumsuz etkiledi. Ama Beşiktaş'ın haklı galibiyetine karşı bunların arkasına sığınacak sığlıkta bir kulüp değiliz. Değerli rakibimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca, ortaya çıkan sonuçtan kendi derslerimizi de çıkartıyoruz. Değerli hocamıza ve sporcularımıza güveniyoruz ve sahip çıkıyoruz. Kritik haftalara girerken taraftarımızın da bu yaklaşımı benimseyeceklerinden şüphe duymuyoruz" açıklaması yaptı.

MHK'YA DESTEK

"Futbolun problemleri sistemle çözülür" diyen Sanver, "Kulüpler Birliği'nde ortak aldığımız kararları ve taleplerimizi TFF'ye ilettik. Maçları sahadaki futbol performansıyla hak eden takımın kazanmasını sağlayacak adil ve şeffaf bir hakemlik sistemi kurulmalı. Gözlemci raporları standartize edilmeli ve en geç iki saat sonra teslim edilmeli, süreç telkine kapatılmalı. VAR ile maçın orta hakemleri birbirinden ayrılmalı. Yeni MHK'nın bu yönde atacağı her adıma destek olacağız" sözlerini kullandı.

Gaziantep maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başlayan Galatasaray'da 30 yaşına giren Diagne’nin doğum günü kutlandı.

İTALYANLAR YAZDI

Diawara iddiası

Orta saha arayışlarını hızlandıran Galatasaray için İtalyan basını sürpriz bir ismi ortaya attı. Haberde Mourinho’nun kadroda düşünmediği Amadou Diawara için sarı kırmızılıların yanı sıra Frankfurt’un da devrede olduğu iddia edildi. 2024 yılına kadar Roma ile sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri ise 14 milyon avro.

Galatasaray camiasında Aydınus öfkesi Sarı kırmızılı yönetim, Fırat Aydınus’un takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söylerken penaltıyı tekrarlatmayan ve kırmızıları es geçen hakemi suçlu ilan etti.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.