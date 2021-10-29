Türkiye Gazetesi

Paris Saint-Germain takımının yaptığı açıklamada, Kylian Mbappe'nin idmanlara gelecek haftanın başında yeniden başlayacağı ve yarın oynanacak Lille maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

24 Ekim'de Olimpik Marsilya ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan İtalyan futbolcu Marco Verratti'nin eğik kaslarında lezyon tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edilen açıklamada, sezon başında transfer edilen Sergio Ramos'un gelecek hafta takımla idmanlara çıkabileceği kaydedildi.

“MESSİ HER POZİSYONDA OYNAYABİLİR”

Öte yandan, Psg Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, yarınki Lille maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Lionel Messi'nin kas ağrısının bulunduğunu, bu nedenle bugünkü idmanda tedbir amaçlı takımdan ayrı çalıştığını söyledi. Messi'nin yarınki karşılaşmada forma giymesini umduğunu ifade eden Pochettino, "(Messi'yi) Mbappe'nin yokluğunda en önde oynatmak? Her oyuncunun kolektif oyunda kendi etkisi var. Kylian'ın takımda büyük önemi var. Lionel daha önde bir pozisyonda oynayabilir ancak başka imkanlar da var. Başka oyuncular da bu rolü oynayabilir. Leo her pozisyonda oynayabilir." diye konuştu.

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