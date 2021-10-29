Türkiye Gazetesi

Liverpool’un 29 yaşındaki Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, gösterdiği başarılı performansıyla gözleri üzerine çekti. Salah’ın başaralı performansı devam ederken ülkesinden dikkat çeken bir karar alındı.

KİTAPLARDA KONU OLACAK

Liverpool'un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'da okul kitaplarında yer alacak.

HEM İLKOKUL HEM DE ORTAOKUL KİTAPLARINDA YER ALACAK

29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkenin tamamında hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

EN ÇOK GOL ATAN AFRİKALI FUTBOLCU

Salah'ın İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretileceği belirtildi. Mohamed Salah, bu gelişmeden sonra Mısırlı Nobel sahibi vatandaşları Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail, ve Magdi Yacoub ile aynı şerefe ulaşmış olacak.

12 MAÇTA 15 GOL

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla toplamda çıktığı 12 maçta 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

REKOR KIRDI

29 yaşındaki Mısırlı yıldız, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta 107 gol atarak Chelsea efsanesi Didier Drogba'yı geride bıraktı. Salah, Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu.

215 MAÇTA 140 GOL

Son 5 sezondur Liverpool forması giyen Salah, 215 maçta 140 gol atıp 52 de asist kaydetti.

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