Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, 30 milyon sterlin karşılığında bir İngiliz kulübü satın aldı. İngiliz basınında gündem olurken bu olay, Acun Iılcalı'nın Türk teknik adam ve Türk futbolculardan oluşan bir ekibi de kulübe getireceğini iddia edildi.

GÖZÜNÜ İNGİLTERE’YE ÇEVİRDİ

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'ın ortaklarından olan Acun Ilıcalı geçtiğimiz aylarda Sittard ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Ilıcalı bu kez gözünü İngiltere'ye çevirdi.

30 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre Acun Ilıcalı, Hull City'nin sahibi Assem Allam'a 30 milyon sterlin ödeyecek. Ayrıca Hull City, Premier Lig'e yükselirken Allan'a 20 milyon sterlin daha ödenecek.

BAŞARILI OLMAK İSTİYOR

Hull Daily Mail, Acun Ilıcalı'nın satın almaya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Ilıcalı "Karşı taraf bize güveniyor. Hull City'nin başarısı ile İngiltere'de ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK DİREKTÖR SİNYALİ

İngiliz basını, Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi devralmasının ardından Türk teknik direktör ve bazı Türk futbolcuları kulübe kazandıracağının altını çizdi. Ilıcalı'nın bu konuya ilişkin sözlerine de yer verildi. Acun Ilıcalı "Hull City'nin gelecekte teknik direktörden futbolculara kadar Türklerden oluşacağını umuyorum. Amacım dünyada ses getiren bir ekip oluşturmak." sözlerini kullanmıştı.

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