Türkiye Gazetesi

Malatyaspor'da sakatlık şoku moralleri bozdu. Savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın sakatlık sonrası yapılan kontrollerde 10 gün boyunca sahada olamayacağı anlaşıldı. Çiftpınar'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"7 İLA 10 GÜN YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun 7-10 gün sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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