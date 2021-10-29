Türkiye Gazetesi

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da sakatlık şoku var. Bugün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Bernard Mensah uzun süre sahalardan uzak kalacak. Ganalı futbolcunun ligin ilk yarısını noktaladığı öğrenildi.

SAĞ DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞ, İÇ MENİSKÜS VE İÇ YAN BAĞ YARALANMASI GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Bugün yapılan antrenman sırasında futbolcumuz Bernard Mensah sağ diz ön çapraz bağ, iç menisküs ve iç yan bağ yaralanması geçirmiştir. Tedavisi ile ilgili gelişmeler ilerleyen zamanlarda kamuoyuna aktarılacaktır" denildi.

Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Trabzonspor, iki hafta önce Galatasaray’a üç gol atan Kayserispor’u evinde devirmeyi başardı. Bakasetas’ın bazukasına Emrah Başsan şık kafa golüyle cevap verdi. Kazanılan penaltıyı da gole çeviren Yunan oyuncu galibiyeti getirdi

Kayserispor sezonun ilk galibiyetini aldı Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.