Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 11'inci dakikasında bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Gervinho sakatlık geçirdi. Aut çizgisinde topu oyunda tutmak için ayağını uzatarak bir vuruş yapan Fildişili oyuncu, kendini yere bıraktı. Gervinho'nun başına gelen oyuncular hemen sağlık ekiplerini çağırırken, yapılan kısa tedavinin ardından oyuncunun devam edemeyeceği işaret edildi. Gervinho sedyeyle soyunma odasına götürülürken, Cornelius oyuna dahil oldu.

SEZONU KAPATTI

Oyuncunun yapılan detaylı kontrollerinde çapraz bağlarının koptuğunu belirlendi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tecrübeli futbolcunun sakatlığı sebebiyle sezonu kapattığını duyurdu.



Karadeniz derbisinde kazanan Trabzon oldu Süper Lig'in 11. haftasındaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavililer 2-1'lik skorla aldı ve liderliğini sürdürdü.



Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Yakında algı operasyonları olabilir Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Genel Kurulu'nda konuştu. Ağaoğlu "her türlü algıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.