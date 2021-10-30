Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, son oynadığı üç resmî maçı olan Konya, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş karşılaşmalarından derbi dışındaki ikisini kazanmayı başardı. Ancak üç mücadelenin de ortak yanında sarı kırmızılılar rakip fileleri sadece birer defa havalandırabildi. Fatih Terim siyah beyazlılara karşı oynanan derbi dışındaki mücadeleden memnun olsa da gol sayılarını artırmak için harekete geçti. Tecrübeli teknik adam yarın karşılaşacakları Gaziantep’i yenerek galibiyet serisi başlatmak istiyor.

DAHA HÜCUMCU

Terim, takımını daha ofansif bir anlayışa büründürmek amacında. Kanatlarda Kerem-Barış ikilisini deneyen Fatih Hoca Morutan’ı ise ortaya alarak, Taylan’ı kulübeye çekecek. Bu sayede hücumun hattına hareket getirmeyi planlayan Terim’in, derbide etkisiz gözüken Van Aanholt’un yerine de Ömer’in denediği öğrenildi. Kanatlardan daha çok atak yapılmasını isteyen Terim, forvette kimi oynatacağına bugünkü taktik antrenmandan sonra karar verecek.

ANTOGNONI FLORYA’DA

Galatasaray, Gaziantep maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılar taktik ağırlık bir idman yaparken son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirildi. Fatih Terim’in Fiorentina’da birlikte çalıştığı Giancarlo Antognoni de antrenmanı takip etti.

Fatih Terim makas değiştirdi Hücum futbolunun öncüsü Fatih Terim, hem Galatasaray’ı hem kendi tarzını yeniledi. Sarı kırmızılılar artık “Önce savunma” anlayışıyla rakiplerini devirip Avrupa’da emin adımlarla yürüyor.

Rus basını Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e hayran kaldı Deplasmanda Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup eden Galatasaray, grupta liderliğini sürdürdü. Galatasaray’ın hocası Fatih Terim’e ise Rus basınından övgü yağdı. Ruslar tarafından Terim’in hamlelerine tam not verildi.

Galatasaraylı yönetici Sanver: Şeffaf ve adil olunmalı Galatasaraylı yönetici Remzi Sanver, "Gözlemci raporları standart içermeli, telkine kapalı olmalı. VAR ile orta hakemler ayrılmalı" dedi