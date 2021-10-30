Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Milan’daki performansıyla adından söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, sezon başında bedelsiz olarak Inter’in yolunu tutmuştu. Inter’de sezon başına iyi bir başlangıç yapan ancak devamında beklentileri karşılayamayan milli futbolcumuz, Lazio'nun yolunu tutmak üzere.

TAKAS OLARAK KULLANILACAK

Fotomaç'ın İtalyan basınından aktardığına göre; Inter, bir süredir takip ettiği Lazio'nun 10 numarası Luis Alberto için devre arasında nabız yoklayacak. Milano ekibinin bu transferde Hakan Çalhanoğlu'nu da takas olarak kullanabileceği öne sürüldü.

10 MAÇTA 1 GOL

27 yaşındaki başarılı orta saha, Inter formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilirken 3 de asist yaptı.

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