Türkiye Gazetesi

Manchester United’ın kötü gidişatının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceği konuşulmaya başlandı. Norveçli teknik adamın yerine gelecek isimler konuşulmaya başlanırken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Cristiano Ronaldo’nun takımın başına geçebileceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET

Premier Lig’de çıktığı 4 maçta 3 mağlubiyet alan ve sadece 1 puana alabilen Manchester United'da teknik direktör Solskjaer'in yerine gelecek isim konuşuluyor.

KRİTİK MAÇ

Premier Lig'de yarın Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da bu kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in sonunu getirebilir.

SÜRPRİZ RONALDO İDDİASI

İngiliz basını çoktan Solskjaer'in alternatiflerini yazmaya başladı. Ancak en çarpıcı ihtimal İspanyol basınından geldi.

RONALDO TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Sport'un haberine göre, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti. 36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

CONTE’DEN OLUMSUZ YANIT

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

DAHA ÖNCEDEN ÖRNEKLERİ BULUNUYOR

Ryan Giggs, Manchester United forması giyerken son döneminde hem oyuncu hem de geçici menajerlik görevini üstlenmişti.

Manchester United'ın bir başka efsanesi Wayne Rooney ise Derby County'de 2020-21 sezonunu oyuncu-menajer olarak geçirmişti.

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