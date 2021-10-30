Türkiye Gazetesi

İngilizler tarafından dünyadaki en ilginç stadyumlar araştırıldı ve 8 statlık bir liste açıklandı. Goal'ün Daily Star'dan aktardığı habere göre; Listenin tepesindeki stat Bursaspor'un stadyumu Bitci Timsah Park oldu.

İşte dünyanın en ilginç 8 stadyumu:

8- Float Marina Bay Stadı - Singapur

Singapur'daki Float Marina Bay Stadı, sahanın denizin üstünde, tribünlerin de karada olmasıyla listeye 8. sıradan giriş yaptı.

7- Ottmar Hitzfeld Gspon Arena - İsviçre

İsviçre'deki Ottmar Hitzfeld Gspon Arena Stadı, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte. Bu da mekânı, Avrupa'nın en yüksek noktasındaki stadı haline getiriyor.

6- Mmabatho Stadyumu - Güney Afrika

Güney Afrika'daki Mmabatho Stadyumu tribünlerin açısal olarak sahayı görmemesi nedeniyle dünyanın en ilginç statları arasındaki yerini aldı.

5- Igraliste Batarija Stadyumu - Hırvatistan

Hırvatistan'daki Igraliste Batarija Stadı ise tarihi ile ünlü. UNESCO dünya mirası listesinde 15. yüzyıldan kalma bir kalenin bahçesinde yer alması nedeniyle ilginç stadyumlar listesine dahil edildi. Stadyum ayrıca dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'ta da yer aldı.

4- Estadio Municipal de Braga - Portekiz

Portekiz'de bulunan ve Eurp 2004 için inşa edilen Municipal de Braga Stadı da listede Stadyum, bir tepenin yanında inşa edilmesi ve kayaların tribünlere düşmemesi için kurulan tel örgülerle listeye dahil edildi.

3- Vazdovac Stadyumu - Sırbistan

Sırbistan'daki Vozdovac Stadı, caddeden 24 metre yükseklikte bir çatıda inşa edilmesiyle bu listede kendisine yer buldu.

2- Estadio Hernando Siles - Bolivya

Listenin ikinci sırasında, dünyanın en yüksek stadyumu var. Bolivya'da yer alan Hernando Siles Stadı deniz seviyesinden 3640 metre yükseklikte.

1- Bitci Timsah Park

Bursaspor'un 'Timsah Arena' adıyla bilinen ve yakın geçmişte ismi 'Bitci Timsah Park' olarak değiştirilen stadyumu, listede 1. sırada yer alıyor. Bunun sebebi ise stadyumun çatısının, kulübün simgesi olan timsah şeklinde olması. Timsah çatı ve ağzı görenleri hayrete düşürüyor.

Bolsonaro aşı olmadığı için stadyuma alınmadı Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs aşısı olmadığı için stadyuma alınmadı. Maçı izleyemeyen Bolsonaro, "Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var" dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge İçişleri Bakanlığı, aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralına karşın, bu şartları taşımayan bazı taraftarların maçlara giriş noktasında sorun çıkarmaları nedeniyle harekete geçti. Bakanlık, 81 il valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Beyzbol maçı kana bulandı: Stadyum çıkışında 3 kişi silahla vuruldu Washington'da gerçekleştirilen bir beyzbol maçı esnasında stadyumun dış bölgesinde çıkan karışıklıkta 3 kişi silahla vuruldu.