Türkiye Gazetesi

Geçen hafta liderlik yarışında olan Galatasaray’ı yenerek altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’u yenerek çıkışına devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, Josef ve Pjanic'ten yoksun çıktığı maçta bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi.

YILDIZ FUTBOLCU SAKATLANDI

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Arka adalesini tutarak oyun alanını terk eden Belçikalı golcünün yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, Hatay deplasmanına hazır Geçen sezon 7-0 mağlup ettikleri rakiplerinin bu defa sahaya çok hırslı çıkacağını söyleyen Sergen Yalçın, “Sert futbolla yıldırmaya çalışacaklar. Etkiye tepki vereceğiz” dedi

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan yoklaması Transfer planını şimdiden hazırlayan Beşiktaş'ta, derbide attığı gollerle zaferi getiren Larin’in kalması için şartlar zorlanacak. Stoper için ise Sergen Yalçın yönetime "Kaan Ayhan’ı alalım" dedi.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.