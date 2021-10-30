Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada İrfan Can’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortasında Valencia’nın kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı. Dönen topta Valencia röveşata vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

63. dakikada ceza alanı içi sol çaprazında topla buluşan Valencia’nın sert şutunu kaleci Sehic kurtardı.

63. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Serdar rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve topu yerden arka direğe çevirdi. Boş pozisyondaki Çekiçi bu topa dokundu ancak meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

75. dakikada Tisserand’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Valencia’nın dokunduğu top az farkla yandan auta gitti.

84. dakikada İrfan Can’ın kaleyi cepheden gören yerden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kalan Michalak’ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xxx, Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Serdar xx (Adil dk. 90+1 ?), Soner xxx, Oğulcan xx (M’Poku dk. 86 ?), Bytyqi xx (Michalak dk. 78 xx), Cikalleshi xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 78 xx)

Yedekler: Erten, Anicic, Alper, Barış, Musa, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Altay x (Berke dk. 72 xx), Tisserand xx, Min-Jae Kim xx, Szalai xx, Zajc xx, Gustavo x (Mert Hakan dk. 59 x), Nazım xx (Serdar dk. 41 x), Ferdi xx, Pelkas xx (İrfan Can dk. 41 xxx), Rossi xx (Novak dk. 41 x), Valencia xx

Yedekler: Sosa, Meyer, Berisha, Muhammed, Crespo

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Soner (dk. 2), Abdülkerim (dk. 11) (Konyaspor), İrfan Can (dk. 84) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Zajc, Mert Hakan (Fenerbahçe), Cikalleshi (Konyaspor)