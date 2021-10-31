Türkiye Gazetesi

Konyaspor maçını mağlubiyetle kapatan Fenerbahçe’ye bir kötü haber daha geldi. Kilit isimlerinden olan Altay Bayındır, 3 ay sahalarda olamayacak. Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Altay Bayındır'dan gelen haber taraftarları yıktı.

SAHALARDAN 3 AY UZAK KALACAK

Altay Bayındır'ın sahalardan 3 ay uzak kalacağı aktarıldı. Başarılı file bekçisi Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde forma giyemeyecek.

KALE BERKE EMANET

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi Berke Özer koruyacak. Sarı-Lacivertli taraftarlar en az Altay kadar Berke Özer'e de güveniyor.

Fenerbahçe yine kayıp ​Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe son topta mağlup: 67-65 Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.

Fenerbahçe'ye Pereira motivasyonu: Başın öne eğilmesin İki haftada zirveden beşinciliğe inen sarı lacivertlilerde Portekizli teknik adam Pereira “Evet önemli kayıplarımız oldu ama telafisi var. Çalışmaya devam edip farkı kapatacağız” dedi.