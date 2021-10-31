Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship ekibi Hull City, kulübün devriyle ilgili çıkan iddiaları resmi açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin görüşmelerin olduğu belirtildi.

50 MİLYON STERLİN ÖDEYECEK

Allam ailesinin sahibi olduğu Hull City'nin, kulübü Acun Ilıcalı'ya satması bekleniyor. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlint net, Premier Lig'e yükselme halinde 20 milyon sterlin ödeyeceği konuşuluyor.

KASIM AYI BEKLENİYOR

Kulübün devrine ilişkin prosedürlerin de kasım ayı sonuna kadar tamamlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de gündem oldu! İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ada basınında gündem oldu. İngiliz gazeteleri olayı, "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten verdi. Ilıcalı’nın ise kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtildi.

Acun Ilıcalı’dan Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj Başakşehir’de teknik adamlık koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu’na Acun Ilıcalı’dan duygusal mesaj geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “"Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" mesajıyla arkadaşına destek oldu.

Acun Ilıcalı'nın bağışı nereye gitti? Haluk Levent açıkladı AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, orman yangınları için 5 milyon liralık bağış yapan Acun Ilıcalı'nın yardımlarının nereye gittiğini açıkladı.