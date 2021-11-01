Türkiye Gazetesi

Gaziantepspor maçının ardından çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, "Bu üç puan çok değerli, diğer rakiplerimize yetişme, puan farkının açılmaması açısından çok önemliydi. Biz de farklı kazanmak isteriz ama Gaziantep'in de iyi oyuncuları var" derken, "Güzel bir maç oldu. Feghouli o pozisyonu gol yapsa daha farklı bitebilirdi. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum. Lokomotiv Moskova'ya hazırlanacağız" sözlerini kullandı.

HANİ KÜME DÜŞMÜŞTÜ

"Kerem için Erzincan'a teşekkür ederiz. Güvenip forma verdik. Daha da gelişecek" diyen Hoca, "Marcao'nun önemi de daha bir ortaya çıkmıştır. 20 müdahalesinin 16'sını kazanmış. Her halde bir rekordur. Kerem'le şimdi dost oldular. Onları yan yana görünce mutlu oluyorum. Marcao tabii ki özür dileyecekti. Sürece doğru yönettik. Kendisi de zaten o istenmeyen olayın ezikliğini yaşıyor. Onu aldığımızda 'küme düşen takımdan aldılar' deniyordu" şeklinde konuştu.

MORUTAN VE KEREM SIRTLIYOR

Aslan gençler

Fatih Terim'in takımı gençleştirme çabası sonuç veriyor. Aslan'ı gençler sırtlıyor. Kerem Aktürkoğlu, lig ve Avrupa'da beş gole yükseldi. Olimpiu Morutan da Süper Lig'de üçüncü defa ağları havalandırdı. Bu arada Cimbom ligde sahasında oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti: Aslan zirve yarışında ‘Ben de varım’ dedi Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, zirve yarışına asıldığını gösterdi.

Galatasaray gol kısırlığına çare arıyor Son maçlarda rakip filelere ancak 1’er gol atabilen Galatasaray’da tecrübeli hoca Fatih Terim, daha üretken bir orta saha ve kanat organizasyonu için harekete geçti.