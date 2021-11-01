Türkiye Gazetesi

Kayserispor, 4 hafta sonra kazanmayı bildi. Maçta perdeyi son haftaların golcüsü Bertolacci açtı. Öte yandan Kayserispor'da 88'de Onur Bulut ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla maçtan atıldı.

TARAFTAR İSTİFASINI İSTEDİ

Kayserispor'da galibiyete rağmen taraftarlar memnun olmadı. Büyük bir grup "Hikmek istifa" tezahüratı yaptı. Başka bir grup da müdahale edince ortalık karıştı. Hikmet Kahraman'ın göreve devam etmesi bekleniyor.

Taraftar Hikmet Karaman'a tepki gösterdi.

Kayserispor'da Mensah sakatlandı Yukatel Kayserispor kaptanı Bernard Mensah sakatlandı. Ganalı futbolcu, ligin ilk yarısını tamamladı.

Trabzonspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti Trabzonspor, iki hafta önce Galatasaray’a üç gol atan Kayserispor’u evinde devirmeyi başardı. Bakasetas’ın bazukasına Emrah Başsan şık kafa golüyle cevap verdi. Kazanılan penaltıyı da gole çeviren Yunan oyuncu galibiyeti getirdi

Kayserispor sezonun ilk galibiyetini aldı Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.