Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekibi maç kadrosu ise belli oldu. Bu akşam Portekiz'e gidecek kafilede 20 futbolcuya yer verildi. Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapılan maçta sol baldır arka adalesine darbe alan Domagoj Vida, ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı. Kara Kartallarda sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier de kadroya dâhil edilmedi.

SOUZA KADRODA

Sakatlığı sebebiyle Hatayspor müsabakasında süre alamayan Josef de Souza, Portekiz'e götürülecek. Kadronun tamamı ise şöyle:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.



Sakatlıklar Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra Michy Batshuayi ile Rosier'den gelen haberler de kötü. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak iki oyuncu da Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.



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