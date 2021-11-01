Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Taylan'ın yanı sıra 27 yaşındaki Demokratik Kongolu stoper Christian Luyindama ile 26 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'nin de sözleşmesini uzattı. Luyindama 2, İsmail de 1 yıllık mukaveleye imza attı.

Böylelikle Taylan Antalyalı 2025-2026, Luyindama 2023-2024, İsmail Çipe ise 2022-2023 sezonu sonuna kadar Galatasaray'da top koşturacak.

Galatasaray Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti: Aslan zirve yarışında ‘Ben de varım’ dedi Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, zirve yarışına asıldığını gösterdi. Sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşma ile 3 puandan fazlasını kazandı.

Galatasaray gol kısırlığına çare arıyor Son maçlarda rakip filelere ancak 1’er gol atabilen Galatasaray’da tecrübeli hoca Fatih Terim, daha üretken bir orta saha ve kanat organizasyonu için harekete geçti.

Galatasaray camiasında Aydınus öfkesi Sarı kırmızılı yönetim, Fırat Aydınus’un takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söylerken penaltıyı tekrarlatmayan ve kırmızıları es geçen hakemi suçlu ilan etti.