Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Visca’nın sağ kanattan yerden ceza sahasına çevirdiği ortada Ömer Ali topun üzerinden atladı. Geriden gelen Okaka’nın penaltı noktasının önünden yaptığı vuruşta soluna gelen meşin yuvarlağı kaleci Muric, uzanarak iki hamlede kontrol etti.

15. dakikada Vargas’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Samet Akaydın’ın vuruşunu kaleci Volkan çeldi. Kale önünde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Assombalonga’nın şutunda Volkan yine başarılı bir kurtarış yaparak topu kornere gönderdi.

39. dakikada Chadli’nin pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali’nin yerden verdiği pasta Mahmut’un sağ çaprazdan gelişine plase vuruşu yandan auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada Rassoul’un soldan ortasında kaleci Volkan, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Topun sahibi olan Yunus, Vokan’ın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

60. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Assombalonga, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu. 0-1

71. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Hasan Ali’nin altıpas önüne çevirdiği topa Chadli’nin kayarak vuruşu filelere gitti. 1-1

76. dakikada Visca’nın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta yerden gelen ortaya Aleksic’in ön tarafa hareketlenerek ceza alanı sol çaprazından gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muric kornere çeldi.

81. dakikada Okaka’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Aleksic’in dönerek yaptığı vuruşu kaleci Muric güçlükle tokatlayarak dışarı gönderdi.

88. dakikada Deli’nin ceza sahasında Aleksic’e yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler, VAR’da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

90+2. dakikada beyaz noktaya gelen Visca, topu kaleci Muric’in sağından ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Hakan Yemişken xx, Candaş Elbil xx

Medipol Başakşehir: Volkan xx, Hasan Ali xx (Lima dk. 84 ?), Epureanu xx (Duarte dk. 46 xx), Ndayishimiye xx, Chadli xx (Deniz dk. 78 x), Mahmut xx, Visca xx, Berkay xx (Gulbrandsen dk. 65 x), Tolga xx (Aleksic dk. 65 x), Ömer Ali xx, Okaka xx

Yedekler: Muhammed, Ravil, Şener, Emre, Zulj

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Adana Demirspor: Muric xx, Svensson xx, Samet xx, Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Bjarnason xx (Gökhan dk. 68 x), Vargas xx (Ezeh dk. 79 x), Assombalonga xx (Balotelli dk. 68 x)

Yedekler: Ferhat, Tayyip Talha, Semih, Kaan, Tarık, İzzet, Metehan

Teknik Direktör: Vincenzo Montello

Goller: Assombalonga (dk. 60 pen.) (Adana Demirspor), Chadli (dk. 71), Visca (dk. 90+2 pen.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Hasan Ali, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Gökhan (Adana Demirspor)