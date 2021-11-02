Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın sakatlıklardan bıktı usandı. Sezon başından bu yana ideal 11'i sahaya çıkarmakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa'da tamam ya da devam maçı ile ligde liderin 10 puan gerisine düşebilecekleri maç arasında tercih yapmak zorunda kaldı. Ligin zirvesindeki Trabzonspor'la arasındaki puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk yarışında yeniden rüzgârı arkasına almak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Sporting Lizbon maçında riskten uzak duracak. Başarılı teknik adam sakatlığını yeni atlatan Josef de Souza'yı, Trabzonspor maçına saklamayı düşünüyor.

SANTRAFOR LARIN

Pjanic'in de yetişmesiyle Sergen Hoca orta alanda Trabzonspor'a karşı istediği orta alan kurgusunu kullanabilecek. Sporting Lizbon maçında Josef ve Pjanic'in yokluğunda orta alanda Atiba'nın yanında Oğuzhan, Salih ya da Can ilk 11'de sahaya çıkacak. Sakatlığı devam eden Rosier'in yerine ise sağ bekte Necip Uysal'ın görev alması bekleniyor. Michy Batshuayi'nin yokluğu da can sıkıyor. Sergen Yalçın sakatlığı bulunan Belçikalı yıldızın yerine sol kanattaki Larin'i düşünüyor. Bu durumda Kanadalının soldaki boşluğunu Kenan Karaman kapatacak.

BİR AN ÖNCE TOPARLANIN

Sergen Yalçın takımla yaptığı son toplantıda öğrencilerini sert şekilde uyardı. Her oyuncunun sahada yüreğini koyduğunu görmek istediğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Hepiniz çok önemli yeteneklere sahipsiniz. Bunları niçin ortaya koymuyorsunuz? Kendinize gelin ve toparlanın. Bir an önce normal oyunumuzu göstermemiz gerekiyor" sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Sporting Lizbon ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın Portekiz takımıyla yapacağı karşılaşmayı Rus hakem Sergey Karasev yönetecek.

KARTAL LIZBON'DA

Beşiktaş yarın oynayacağı Sporting Lizbon maçı için Portekiz'e beş eksikle gitti. Siyah beyazlıların kafilesinde sakatlıkları bulunan Batshuayi, Rosier ve Pjanic'in yanı sıra ağrıları bulunan Vida ile yeni iyileşen N'Koudou maç kadrosuna dâhil edilmedi. Beşiktaş maç öncesi son idmanını bugün 17.30'da maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadında yapacak.

Sakatlıklar Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra Michy Batshuayi ile Rosier'den gelen haberler de kötü. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak iki oyuncu da Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş, Sporting Lizbon ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunu açıkladı.