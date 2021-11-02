Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Çok değil bundan sadece birkaç ay önce Marcao, saha içinde Kerem’i yumruklaması sonrası topun ağzına gelmişti. TFF’den sekiz maç ceza alan Brezilyalı stoperi sarı kırmızılı camia göndermeye hazırdı. Ama o dönem Fatih Terim, Marcao’ya sahip çıkmış ve 25 yaşındaki oyuncunun bütün takımdan ve Kerem’den özür dilemesi sonrası olay para cezasıyla kapatılmıştı. Tecrübeli teknik adam, sekiz maçlık ceza sürecinde de Marcao’yu bir an yalnız bırakmadı. Psikolojik destek vererek yaptığı yanlışı defalarca vurgularken diğer taraftan da sahiplendi.

ÖMRÜMCE UNUTMAM

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Marcao’nun oynadığı maçlarda gol yemezken ligde oynamadığı sekiz mücadelede ise kalesinde 15 gol gördü. Bu sezon sarı kırmızılılar Marcao sahadayken sadece Beşiktaş karşısında iki gole engel olmadı. Gaziantep karşısında sahanın en iyisi olarak öne çıkan Marcao’yu taraftar bağrına basarken Brezilyalı savunmacı maç sonu hocasına koştu.

Marcao soyunma odasında sarıldığı Terim’e “Bugünlere sayende geldim babam! En zor zamanımda hep yanımda oldun. Bunu ömrüm boyunca unutmayacağım” diyerek minnetini dile getirdi.

KEREM'LE ARTIK SIKI DOST

Giresun’da takım arkadaşıyla yaşadığı kavga sonrası kameralar önünde Kerem’den ve bütün takımdan özür dileyen Marcao, rol yapmadığını gösterdi. Sıkı dostluğa dönüşen kavganın ardından Kerem ile Marcao’nun arasından su sızmıyor.

MARCAO'NUN İSTATİSTİKLERİ

Gaziantep karşısında en yüksek puanı alan Marcao, en fazla ikili mücadele kazanan, top kapan, pas arası yapan ve sahipsiz top kazanan oyuncu oldu.

İsabetli pas 71/60 (%84,5)

Kazandığı ikili mücadele: 16

Top kapma: 3

Pas arası: 4

Sahipsiz top kazanma: 9

Top uzaklaştırma: 6

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA!

Kerem'e zamlı sözleşme

Bu sezon gösterdiği performansla millî takıma kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu skora katkı vermeye devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncu Gaziantep karşısında attığı golle birlikte gol sayısını toplamda beşe çıkardı. Yirmi karşılaşmada dört de asisti bulunan genç oyuncu performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 2024 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan oyuncuya devre arası yeni bir kontrat teklif edilerek senelik ücretine de zam yapılması düşünülüyor.

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmesini uzattı Galatasaray, kadrosundaki üç futbolcunun sözleşmelerini uzattığını açıkladı.

Galatasaray Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti: Aslan zirve yarışında ‘Ben de varım’ dedi Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Gaziantepspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, zirve yarışına asıldığını gösterdi. Sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşma ile 3 puandan fazlasını kazandı.