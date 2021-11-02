Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira, zorluklara karşı hep çabaladığını belirterek, pes etmenin karakterinde olmadığını söyledi. Portekizli teknik adam, “Ben savaşçı bir teknik adamım. Çok çalışarak, prensipleri ortaya koyarak en iyi seviyeye geleceğiz” dedi.

“YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMAK İÇİN GELDİM”

Kariyerine savaşarak ulaştığını belirten Pereira, “Sıfırdan başlayarak mücadele ederek bugünlere geldim. Ben çalışarak başarının geleceğine inanırım. Fenerbahçe’ye yarım kalan hikayeyi tamamlamak ve başarılar kazanmak için geldim. Başarılı olmak için daha çok çalışacağız. Prensipleri ortaya koyarak, mümkün olan en iyi seviyeye geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“BUNU YAPABİLECEK KAPASİTEMİZ VAR”

Pereira, UEFA Avrupa Ligi’nde perşembe günü Antwerp ile yapacakları maç öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Portekizli çalıştırıcı, “Aldığımız sonuçlar, taraftarların haftayı mutlu veya mutsuz geçirmesine sebep oluyor. Antwerp maçı reaksiyon gösterme, hatalarımızı düzeltme, mental anlamda ayağa kalkma, Avrupa Ligi’nde yolumuza devam etme günüdür. Bu sezon çok iyi oynadığımız maçlar var. Bunu yapabilecek kapasitemiz olduğunu biliyorum” dedi.

DEVAM KARARI ALINDI

Fenerbahçe’de başkan Ali Koç yönetiminde sezona başlayan teknik direktörler sezonu bitiremedi. Koç’un başkanlığında 3 teknik direktör (Philip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut) sezonu bitiremedi. Yönetim, şu anda ise teknik heyet değişikliği düşünmüyor. Vitor Pereira ile görüşen yönetim, uyarılarda bulundu ve takımı bir an önce toparlamasını istedi. Yöneticiler, tesislere gitme kararı da aldı.

Yıldızlarını kaybeden Fenerbahçe'de Pereira topun ağzında Fenerbahçe, Trabzonspor ile Alanya mağlubiyetlerine Konya'yı da eklerken, en büyük darbe sakatlıklardan geldi. Sarı lacivertlilerde Altay 3 ay, Valencia 1 ay, Gustavo ise 2-3 hafta forma giyemeyecek. Sezon başının kahramanı Vitor Pereira ise bugün kapının eşiğinde. Taraftardan futbolcusuna herkes eleştiri oklarını Portekizli teknik adama çevirmiş durumda.

Fenerbahçeli Altay, ameliyat oldu Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, dizindeki kırık sebebiyle operasyon geçirdi. Bayındır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe son topta mağlup: 67-65 Euroleague'in 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos'a 67-65 mağlup oldu.