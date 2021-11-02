Türkiye Gazetesi

Çin Süper Lig’inde mücadele eden Hıbey FC takımı, antrenman tesislerinin elektrik parasını ödeyemediği için altyapı takımlarını tatile çıkarmak zorunda kaldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kamuoyunca bilinen sıkıntılar nedeniyle Hıbey FC, antrenman tesisinin elektrik parasını zamanında ödeyememektedir. Operasyon masraflarını kısmak amacıyla 12, 13, 16 ve 17 yaş altı takımlarının oyuncuları 3 Kasım'dan itibaren tatile çıkarılmıştır" ifadesi kullanıldı.

YATIRIM BULANA KADAR ARA VERDİLER

Açıklama, Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın gayrimenkul şirketi China Fortune'un sahibi olduğu kulübün yeni yatırım bulunana kadar operasyonlarına ara vereceğine dair haberinin ardından geldi.

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Kulübün aralıkta yeniden başlayacak olan Süper Lig'de mücadele edip etmeyeceği bilinmiyor. Hıbey FC'nin bu yıl iflas eden ikinci futbol takımı olacağından endişe ediliyor.

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