Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçı kapsamında kendi sahasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak olan Galatasaray'ın maçını yönetecek hakem açıklandı. 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi ile oynanacak maçı, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

KARŞILAŞMANIN DİĞER HAKEMLERİ

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.

Kritik toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi! Kulüpler Birliği, Nihat Özdemir ve Serdar Tatlı’nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi. Sunulan listede ise Hüseyin Göçek, Ali Palabıyık, Özgür Yankaya ve Halis Özkahya'nın isimlerinin olduğu öğrenildi.

Fatih Terim'den hakemlere 'süre' çağrısı Konyaspor maçonın ardından açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oynanmayan süre kuralına değinerek, bu sürenin ülkemizde çok uzun tutulduğunu ve bu konuda hakemlerin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.