Türkiye Gazetesi

Sergio Agüero’nun futbol kariyeri bitebilir. Aleves maçında göğsünde ağrı hissedince kenara gelen Arjantinli, starda ritim bozukluğu olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar ise doğru çıktı. Arjantinli futbolcu en az 3 ay tedavi görecek.

FUTBOL OYNAYAMAZ

Agüero, büyük sağlık sorununun eşiğinden döndü. Hatırlanacağı üzere EURO 2020'de Danimarkalı yıldız Eriksen bilincini yitirmişti. Talimatlara göre kalbinde ritim bozukluğu olan oyuncu futbol oynayamaz.

3 AY TEDAVİ GÖRECEK

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 ay gözlem altında olacak.

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