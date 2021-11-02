Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık toplantısı gerçekleşti. Toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Yeni Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) ve başkanının Kulüpler Birliği’nin isteği doğrultusunda oluşmadığını belirten Ağaoğlu "Değişikliği biz de açıklanmadan 15 dakika önce öğrendik. Serdar Tatlı gitti, daha maçlar henüz oynanmamasına rağmen değişen bir şey yok. Yeni MHK ve başkanının, Kulüpler Birliği'nin isteği doğrultusunda oluşturulması gibi bir durum asla ama asla olmadı" dedi.

"ANADOLU KULÜPLERİ ZOR DURUMDA"

Anadolu kulüplerinin ekonomik anlamda çok zor bir durumda olduğunu vurgulayan Ağaoğlu "Ekonomik ve performans olarak Anadolu futbolunu büyük kulüplerle rekabet edecek düzeye taşımalıyız. Aksi takdirde Türk futbolunu ileri taşımak hayalciliğin ötesinde olur. Federasyon Başkanımızın bize sezon başında vermiş olduğu söz vardı; 300 milyon liralık bir sözdü ve bunu yerine getirmesini istiyoruz. Kulüpler nefes alacak durumda değil. Yapılanmış vergisi ötelenmeyen tek endüstri, futbol endüstrisidir. Sinemaların, tiyatroların, konser salonlarının kapalı olduğu bir dönemde 3 günde bir maç oynayarak, sağlığımızı hiçe sayarak, ülke insanını ekran başında oyalayan tek olguydu futbol maçları. Ve yaşamış olduğumuz finansal türbülans döneminde vergilerin ortadan kaldırılması değil ama bütün vergilerin ötelendiği bir noktada futbol kulüplerinin de bir veya bir buçuk sene ötelenmesi konusunda tekrar kulüp başkanlarımız ısrarcı oldular. Bu konuyu tekrar gündeme getirip ilgili bakanlığa taşıyacağız" diye konuştu.



"7+4 SIKINTIYA SOKACAK"

Ağaoğlu, yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak da "Futbol Federasyonu tarafından uygulanmaya koyulacak olan yani bu sene 8+3, önümüzdeki sene 7+4 olarak yabancı sınırlaması tekrar gözden geçirilmeli. Bugün yaşamış olduğumuz sıkıntılar, bu talimatın uygulamaya girmesiyle alakalı. 7+4 olarak uygulandığı takdirde hem ekonomik hem de performans olarak çok daha sıkıntılı bir sürecin içine gireceğimiz herkesin malumu. Fazla geç olmadan Federasyonla bu konuyu ciddi şekilde konuşmamız gerektiğini, 7+4'ün rafa kaldırılması için görüşmeler yapılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.



"YAYIN İHALESİNE 8 PAKET HALİNDE ÇIKABİLİRİZ"

Süper Lig’in yayın ihalesi konusunda değinen Ağaoğlu, şöyle devam etti: Anlaştığımız danışman şirketin 9 çalışanı şu anda içeride, görüşmelere devam ediyor. Farklı bir yapıyla ihaleye çıkma düşüncemiz var. Tek bir paket halinde değil, 6, 7, belki de 8 paket halinde ihaleye çıkılma düşüncesi var. Bunun altyapısı oluşturuluyor. Evet, alt ligler ve Anadolu kulüplerimiz, bir iki şirket kulübümüz hariç, çok önemli ekonomik sıkıntı içerisindeler. Bu durum da direkt olarak performansı etkiliyor. Anadolu kulüplerinin performansını, büyük kulüplerle rekabet edebilecek seviyeye çıkartamadan, Türk futbolunun yukarı çıkmasını düşünmek saflık olur. Biz ülke futbolunda rekabeti sağlayamadık. Kendimizden daha zayıf rakiple oynayıp o maçı kazanalım istedik. Neredeyse 12 takımımızın hem finans hem de performans sıkıntısı yaşamasıyla karşı karşıyayız. Anadolu kulüplerinde ve alt liglerde performans artışı hedefliyorsak, ekonomik olarak bir artış görmemiz gerekiyor.



Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Yakında algı operasyonları olabilir Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Divan Genel Kurulu'nda konuştu. Ağaoğlu "her türlü algıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz" ifadelerini kullandı.



Ağaoğlu: O imzayı asla atmayacağız! Eskişehirspor için 2010-11 sezonu hatırlatmasında bulunan Ağaoğlu, "310 bin avroyu ödeyemeyip transfer penceresini açamıyorlarsa onların sorunu. Aramayan kalmadı, alacak verecek işi değil. Prensip işi" dedi