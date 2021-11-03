Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sporting maçı öncesi basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın her zamanki üslubuyla dobra açıklamalar yaptı. "Buradan bir şeyler alarak dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çok radikal değişiklik yapacak durumda değiliz. 5-6 oyuncumuz yine yok. Buna şükrediyoruz. 12 oyuncumuz yoktu daha önce" diyen Sergen Hoca, "Sporting elbette favori. İlk iki için fazla şansımızın olmadığını söyleyebilirim" sözlerini kullandı.

FİNALİ YAPAMIYORUZ

Siyah beyazlı çalıştırıcı, "Sakatlıklar bizi biraz zorladı. İki maç üst üste aynı kadroyla çıkamadık" şikayetinde bulunurken, "İstanbul'da üç tane kornerden gol yedik. Kornere kesinlikle önlem alacağım. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlere de tedbir alacağız" dedi. Sergen Hoca, "İçeride oynadığımız maçlarda biz daha fazla pozisyon yakaladık. Finali yapamadık. Biz pozisyon veriyoruz ama risk aldığımız dakikalarda pozisyon veriyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş son idmanını maçın oynanacağı Jose Alvalade Stadı’nda dün akşam yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

RIDVAN YILMAZ: GEÇ AÇILIYORUZ

Kartal'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, Hoca'sıyla basın toplantısına katılırken, "Geçen sezon da iyi başlayamamıştık. Sonrasında çıkışa geçmiştik. Burada olduğum için, hocam bana şans verdiğim için çok mutluyum. Sporting önünde en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi. Beşiktaş'ta geçen sezonki formunu yakalayan ve son üç maçta üç gol atan Larin, sakat olan Batshuayi’nin yokluğunda santrforda görev yapacak.

SPORTING LIZBON- BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Coates, Feddal, Palhinha, Luiz, Sarabia, Porro, Goncalves, Paulinho.

Teknik Direktör: RUBEN AMORIM

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Mehmet Topal (Josef), Ghezzal, Atiba, Teixeira, Rıdvan, Larin

Teknik Direktör: SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı kadrosu belli oldu Beşiktaş, Sporting Lizbon ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosunu açıkladı.

Sakatlıklar Beşiktaş'ın yakasını bırakmıyor Beşiktaş'ta Pjanic'ten sonra Michy Batshuayi ile Rosier'den gelen haberler de kötü. En az iki hafta sahalardan uzak kalacak iki oyuncu da Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarında forma giyemeyecek.