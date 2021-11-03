Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Miami’de bulunan lüks evini 7 milyon dolara satışa çıkardı.

5 MİLYON DOLARA SATIN ALMIŞTI

34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Porsche Design adlı rezidansta yer alan iki katlı evini 2015’da 5 milyon dolara satın almıştı.

7.3 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Evi satın almasından bu yana kullanmayan Messi, Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyor. Messi, geçtiğimiz nisan ayında, bu dairenin yanında bir başka lüks daireyi 7,3 milyon dolara satın aldı.

BEŞ BANYOSU BULUNUYOR

Ünlü futbolcunun satışa çıkardığı lüks evinin dört yatak odası ve beş banyosu bulunuyor.

OKYANUS MANZARILI

300 metrekarelik evin dev camlarından alabildiğine okyanus manzarası içeri giriyor.

ARABA ASANSÖRÜ BULUNUYOR

Apartmanın içinde iki araçlık gökyüzü garajına çıkan araba asansörü bulunuyor.

AKILLI EV SİSTEMLERİNE SAHİP

Akıllı ev sistemine sahip olan mülkte havuz, spor odası, sinema salonu da yer alıyor.

51 KATTAN OLUŞUYOR

Sanal oyun odası, kuaför ve özel restoran da 51 katlı binanın sahip olduğu özelliklerden.

Messi, Leipzig maçında yok Paris Saint-Germain'in Arjantili yıldızı Messi sakatlığı nedeniyle Leipzig maçında forma giyemeyecek.

Pochettino 'Messi' krizinin sebebini açıkladı Messi'nin Lille maçının devre arasında oyundan çıkarılması üzerine ortaya çıkan spekülasyonlara yönelik konuşan teknik direktörü Mauricio Pochettino, yıldız futbolcunun sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını açıkladı.

Barcelona Messi’siz paramparça oldu! Real Madrid El Clasico'da şov yaptı İspanya La Liga’nın 10’uncu haftasında El Clasico heyecanı yaşandı. Nou Camp’ta oynanan mücadelede Barcelona, Real Madrid’e 2-1 mağlup oldu. Real Madrid kazandığı 3 puanla liderlik koltuğuna yükseldi. Katalan devi ise kötü gidişatına son veremedi ve ligde 8’inci sırada kaldı. Öte yandan Eflatun-beyazlılar, 1965'ten sonra bir ilke imza atarak Barça'ya karşı üst üste 4. zaferini elde etti.