Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada sol kanattan Sarabia’nın ortasında arka direkte Paulinho vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
9. dakikada sol çaprazdan Sarabia’nın ortasında arka direkte Pedro Goncalves’in vuruşunda Ersin gole izin vermedi.
13. dakikada Necip’in sağ kanattan ortasında Josef’in indirdiği topa Larin’in vuruşunda kaleci Adan topu kurtardı.
29. dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içinde Gonçalves’i düşürmesinin ardından hakem Karasev penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gonçalves topu ağlara gönderdi. 1-0
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gonçalves’in şutunda top filelere gitti. 2-0
41. dakikada Paulinho ceza sahası dışından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanattan Reis'in ortasında Welinton'dan seken topla buluşan Sarabia meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 4-0
69. dakikada sağ kanattan Necip'in ortasında Can'ın arka direğe aşırttığı topa Ghezzal kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Jose Alvalade
Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Maksim Gavrilin xx
Sporting: Adan xxx, Feddal xx, Coates xx, Inacio xx, Reis xx (Ruben Vinagre dk. 71 x), Palhinha xx, Matheus xx (Daniel Bragança dk. 5 x), Porro x (Ricardo Esgaio dk. 16 x), Gonçalves xxx (Cabral dk. 71 x), Sarabia xxx, Paulinho xxx (Nuno Santos dk. 59 x)
Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Luis Neto, Bruno Tabata, Ribeiro
Teknik Direktör: Ruben Amorim
Beşiktaş: Ersin x, Necip x, Welinton x, Montero x, Rıdvan x, Mehmet Topal x, Ghezzal x (Gökhan Töre dk. 77 x), Josef x, Atiba x (Salih dk. 60 x), Kenan Karaman x, Larin x (Can Bozdoğan dk. 60 x, Oğuzhan dk. 82 ?)
Yedekler: Mert Günok, N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Oğuzhan Özyakup, Alex Teixeira
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Gonçalves (dk. 31 pen. ve 38), Paulinho (dk. 41), Sarabia (dk. 56) (Sporting)
Kırmızı kart: Josef (dk. 90+1) (Beşiktaş)
Sarı kart: Larin (Beşiktaş)
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Beşiktaş siftah peşinde! Rakip Sporting Lizbon Bugün Portekiz’de Sporting Lizbon'a misafir olan Kartal, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını almak istiyor. Karşılaşma öncesi konuşan Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, "Buraya kazanmaya geldik ama doğal olarak Sporting favori. Kornerlere tedbir alacağım" dedi.