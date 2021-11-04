Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesinde gündemi değerlendirdi. UEFA Avrupa Ligi yolunda ise net değil ama umutlu mesaj verdi. Tecrübeli teknik adam “UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemeyi hayal ediyoruz. Çok zorlu bir grupta yer alıyoruz. Israrla bir Şampiyonlar Ligi grubu olduğunu söylüyorum. Gruptan lider çıktığımız takdirde son 16 ardından çeyrek, yarı ve final gibi adımlar var. Önce gruptan çıkalım ardından söyleyeceğimiz çok şey olacak. Lokomotiv maçımızın kolay geçeceğini kimse beklemesin” dedi.

DEĞİŞİME HAZIR OLUN

“Galatasaray belki de son yıllarda ilk defa bir maça favori çıkıyor” diyen Terim “Bu bile bizim nereye gittiğimizi gösteriyor. Ocak ayı için planlarımız var, herkes değişime hazır olmalıdır. Takımdan memnunum ama her zaman daha iyisi vardır, biz de onu düşüneceğiz” ifadesini kullandı. Avrupa takımları ile makasın hep olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayan Terim “C. Palace’ın akademi yapılanmasını gösterdiler. A Takım’dan daha önde. Başarılı olabiliriz ama makası da kapatmamız gerek” diye konuştu.

Marcao, Fatih Terim'e koştu: Sayende babam! Kerem’le yaşadığı olay sonrası TFF’den 8 maç ceza alan ve istenmeyen adam hâline gelen Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao, kendisine sahip çıkan Fatih Hoca’ya minnetini dile getirdi.

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