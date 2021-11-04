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Hidayet Türkoğlu yeniden federasyon başkanı seçildi
04.11.2021 - 14:47 | Son Güncelleme: 04.11.2021 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi
Etiketler : son dakika,
808850 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/808850.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
11
8
3
0
12
27
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
11
7
2
2
12
23
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
11
6
3
2
1
21
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
11
6
2
3
7
20
05
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
11
5
5
1
6
20
06
GALATASARAY A.Ş.
11
6
2
3
3
20
07
FENERBAHÇE A.Ş.
11
6
1
4
2
19
08
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
11
5
3
3
3
18
09
ALTAY
11
5
1
5
0
16
10
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
5
0
6
1
15
11
YUKATEL KAYSERİSPOR
11
4
2
5
-3
14
12
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
11
3
4
4
-1
13
13
DEMİR GRUP SİVASSPOR
11
2
6
3
2
12
14
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
11
3
3
5
-4
12
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
11
3
3
5
-4
12
16
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
11
4
0
7
-8
12
17
KASIMPAŞA A.Ş.
11
2
3
6
-4
9
18
GÖZTEPE A.Ş.
11
2
3
6
-5
9
19
GZT GİRESUNSPOR
11
2
3
6
-5
9
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
11
1
1
9
-15
4
Süper Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
05.11.2021 20:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Kasimpaşa
05.11.2021 20:00
Rizespor - Alanyaspor
06.11.2021 13:30
Sivasspor - Gzt Giresunspor
06.11.2021 16:00
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Başakşehir
06.11.2021 16:00
Fraport Tav Antalyaspor - Altay
06.11.2021 19:00
Beşiktaş - Trabzonspor
07.11.2021 13:30
Göztepe - Konyaspor
07.11.2021 16:00
Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray
07.11.2021 16:00
Adana Demirspor A.ş. - Atakaş Hatayspor
07.11.2021 19:00
Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
11
8
3
0
17
27
02
MKE ANKARAGÜCÜ
11
7
3
1
11
24
03
EYÜPSPOR
11
7
2
2
7
23
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
11
7
1
3
6
22
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
11
7
0
4
10
21
06
KOCAELİSPOR
10
5
2
3
0
17
07
BURSASPOR
10
4
2
4
1
14
08
TUZLASPOR A.Ş.
10
4
2
4
0
14
09
GENÇLERBİRLİĞİ
10
4
2
4
-4
14
10
İSTANBULSPOR A.Ş.
10
4
1
5
1
13
11
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
10
3
3
4
0
12
12
YILPORT SAMSUNSPOR
10
3
3
4
-2
12
13
ADANASPOR A.Ş.
11
3
3
5
-3
12
14
ALTAŞ DENİZLİSPOR
10
3
2
5
-3
11
15
NASADOGE MENEMENSPOR
10
3
2
5
-6
11
16
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
11
3
1
7
-6
10
17
ALTINORDU
11
3
1
7
-11
10
18
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
10
2
1
7
-8
7
1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
05.11.2021 20:00
Tuzlaspor A.ş. - Altaş Denizlispor
05.11.2021 20:00
Istanbulspor - Nasadoge Menemenspor
06.11.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.11.2021 16:00
Yilport Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü
06.11.2021 19:00
Ankaragücü - Bereket Sigorta ümraniyespor
06.11.2021 19:00
Altinordu - Eyüpspor
07.11.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
07.11.2021 16:00
Balikesirspor - Adanaspor
07.11.2021 19:00
Kocaelispor - Bursaspor