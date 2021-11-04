Türkiye Gazetesi

Türkiye'de maçlar 9 Kasım'dan itibaren tam kapasite seyirci ile oynanacak. Bu tarihten önce bugün Moskova maçına çıkacak olan Galatasaray, kararın uygulanacağı gün gelmeden tam kapasite seyirci ile maça çıkılacağını duyurdu. Tartışmaların başlaması üzerine konuya ilişkin duyuru yapan Futbol Federasyonu (TFF), organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübüne ceza vermesi mümkün değildir." açıklaması yapıldı.

"CEZA VERMEMİZ MÜMKÜM DEĞİL"

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübüne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle, söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübüne ceza vermesi mümkün değildir." denildi.

TÜRKİYE'DE TAM KAPASİTEYE GEÇİŞ 9 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray Kulübünün 9 Kasım'dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu, yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübünü bilgilendirmiştir. Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

Bilim Kurulu Üyesi TFF’nin seyirci kararını değerlendirdi: Aşıyı teşvik edecek çok doğru bir karar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi İlhan,TFF'nin 9 Kasım'dan itibaren tüm maçların yüzde 100 seyirci doluluk oranıyla oynanacağı açıklamasına yönelik değerlendirmesinde, söz konusu kararın çok doğru olduğunu söyleyip aşı için teşvik olabileceğini vurguladı.

TFF duyurdu, aşı olmayan seyirci stada alınmayacak Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmaması kararını aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezona kısa süre kala seyirci müjdesi geldi. Özdemir, yeni sezonda stat kapasitesinin yüzde 50, locaların ise yüzde 100'ü olmak üzere taraftarların statlarda maç izleyebileceklerini söyledi.