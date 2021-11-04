TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da istifa şoku yaşandı. Yeşil-beyazlı kulübün Dış İlişkiler ve Bursastore'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İlker Batu Demirtaş görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Büyük bir onurla yürüttüğüm Bursaspor yönetim kurulu üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
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Bursaspor’un yeni hocası Özcan Bizati ilk idmanına çıktı Bursaspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Yeşil-beyazlıların yeni hocası Özcan Bizati de ilk idmanına çıkmış oldu.