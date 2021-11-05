Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon beklentilerin çok ama çok uzağında bir başlangıç yaptı. Geçen sezonu kısıtlı kadroya rağmen çifte kupayla tamamlayan siyah beyazlılar, bu sezona çok iddialı girmişti. Kadrodaki isimler korundu ve önemli yıldızlarla da takviye edilerek son yılların en güçlü takımı kuruldu. Ancak Beşiktaş bu yıldızlar karmasından verim alamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın kafasındaki ilk 11'inde bulunan sekiz oyuncuyla (Rosier, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Larin, Batshuayi) bu sezon hiçbir maça birlikte başlayamadı.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Bitmek bilmeyen ve hatta kulüp tarihinde görülmemiş bir şekilde sıkça yaşanan sakatlıklar sebebiyle Beşiktaş'ta bu sezon kadro istikrarı bir türlü sağlanamadı. Sergen Yalçın birlikte oynamaya alışan bir ekip kurma hedefiyle sezona başlamıştı ama durum o kadar vahimleşti ki Beşiktaş bazı maçlara altyapıdan kadroya oyuncu takviyesi yaparak çıkabildi. Durum böyle olunca siyah beyazlılar bu sezon çıktığı 15 maçta sadece 6 galibiyet alabildi. Olumsuzlukların Şampiyonlar Ligi'ne de yansıması kaçınılmaz oldu ve Beşiktaş 4 maçta 4 mağlubiyet gördü.



Ghezzal'dan sakatlık sonrası sevindiren haber geldi

GHEZZAL TRABZON MAÇINDA OYNAYACAK

Sporting Lizbon maçının sonlarına doğru adalesini tutarak oyundan çıkan Rachid Ghezzal yürekleri ağza getirmişti. Cezayirli oyuncunun dün yapılan kontrollerinde ciddi bir probleme rastlanılmadı. Geçen sezonun asist kralı olan Ghezzal, yarın lider Trabzonspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek Spor Toto Süper Lig'de 12. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı: 4-0 UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Portekiz ekibi Goncalves'in biri penaltıdan iki, Paulinho ve Sarabia'nın golleriyle zorlanmadan kazandı. Kartal için Şampiyonlar Ligi bitti.