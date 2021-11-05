Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde son üç maçtan puansız ayrılan ve büyük bir kriz yaşayan Fenerbahçe, kötü gidişe Belçika'da son verdi. Avrupa Ligi'ndeki ilk galibiyetini Antwerp deplasmanında elde eden sarı-lacivertli takım, zaferini harika gollerle süsledi. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo gibi eksiklerle rağmen üç puana üç golle ulaşan Vitor Pereira'nın öğrencileri, Frankfurt'un Olimpiakos karşısında aldığı galibiyetle gruptan çıkma umutlarını da korudu.

Berisha'nın volesi

Maçta gol perdesi dokuzuncu dakikada açıldı. İrfan Can'ın pasıyla kaleyi cepheden gören Mert Hakan oldukça düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0. Erken gelen golün moraliyle ataklarını sürdüren Fenerbahçe'de 16'da Mergim Berisha'nın pasıyla ceza sahasına giren Alman yıldız Max Meyer, "Ben de buradayım" mesajı verdi: 2-0. Son sözü ise Mert Hakan'dan aldığı pasla topu harika bir voleyle filelere gönderen Berisha söyledi: 3-0.



Fenerbahçe, Antwerp'i 3 golle geçti

PEREIRA UMUTLU: TUR ATLAYABİLİRİZ

Ligde zor haftalar geçiren F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın maçın ardından yüzü gülüyordu. İlk on birde Konya maçına göre sekiz oyunculu rotasyona giden Portekizli çalıştırıcı, "Hem sonuçtan hem takımımın performansından çok mutluyum" derken, "Grupta şansımız var. Mücadelenin içindeyiz. Bu maçta oynadığımız futbolu oynarsak tur için şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Biz bu gruptan çıkabiliriz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç sonuçları | 5 Kasım UEFA maç sonuçları Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maç sonuçları

Fenerbahçe, Belçika'da rahat kazandı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşılaştı. Mücadeleden 3-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip 3 puanın sahibi oldu.