Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

UEFA Avrupa Ligi’nde ‘bitti, gitti’ gözüyle bakılan Fenerbahçe deyim yerindeyse Antwerp deplasmanında herkesi şaşırttı. Hem futboluyla hem de aldığı neticeyle. Rakibini 3-0’lık net bir skorla deviren sarı lacivertlilerin bu patlamasının önü ve arkası vardı. Avrupa’da istediği sonuçları alamayan ligde kayıplar yaşayan Kanarya neredeyse tam bir çöküş içerisindeydi. Yönetiminden teknik ekip ve futbolcusuna kadar tepkilerin dozu her geçen gün yükseliyordu. İşte böyle bir atmosferde ilk adımı yönetim attı, Samandıra’ya gitti teknik ekibe ve takıma olan güvenini dile getirdi.

...Ve kaptanlar

Ki, sadece motivasyonu yapan yönetim değildi. Maç öncesinde kaptanlar da devreye girdi. Başta Mesul Özil olmak üzere Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşlarıyla toplantılar yaptı, bu durumu düzeltebileceklerini ve kalitelerini göstermeleri gerektiği konusunda görüş belirttiler. Çalışkanlığı konusunda kimsenin eleştiri yapmadığı ancak taktik anlayışını beğenmediği teknik direktör Vitor Pereira da takıma olan güvenini dile getirdi. Gurbetçilerin takıma olan desteği de tamdı. İşte tüm bunların sonucunda sarı lacivertliler sezon başından beri beklenen patlamayı yaptı.



UEFA Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı yaşayan Fenebahçe, deplasmanda Atwerp'i 3-0 mağlup etti

Berisha'dan haftanın golü

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Royal Antwerp karşısında attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın golü seçildi. Berisha, 29. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza sahası içinde vole vuruşuyla ağları havalandırmıştı.

Sosa mı, Gustavo mu?

Antwerp maçlarında iki orta sahanın farkı istatistiklerde kendini gösterdi. Luiz Gustavo ilk maçta etkisiz bir oyun sergilerken Jose Sosa rövanşta liderliği ve pozitif etkisiyle ön plana çıktı. Arjantinli, bir anlamda Brezilyalı oyuncunun etkisini aleni bir şekilde gösterdi. Sahada basmadık yer bırakmayan hem ofansif hem de defansif yönünü gösteren Sosa futboluyla alkış aldı.

KİM OLDUĞUNUZU GÖSTERİN

Teknik adamın takıma etkisi yüzdelik dilimlerle tartışılır. Kimi zaman bu yüzde 20 kimi zaman yüzde 40 veya 80’lere çıkabilir. Antwerp maçı öncesindeki teknik direktör Vitor Pereira’nın maç konuşmasının duygu yüklü olması dikkat çekiyor. Taraftarı ön plana çıkaran Portekizli hoca “Nereye giderseniz gidin taraftarın sevgisi inanılmaz. Kalpten destek veriyorlar ve ben böyle hayatımda bir şey görmedim” dedi.

DJ Mert Hakan

Portekizli hoca devamında “Sizden ricam taraftarın sevgisini kalbinizde hissedin. Siz benim kariyerimde beraber çalıştığım en kaliteli oyuncularsınız çıkın ve kim olduğunuzu gösterin” dedi ve bu ateşleme olumlu sonuç verdi. Ayrıca maça giderken takım otobüsünde Mert Hakan’ın sahne aldığı ve çalınan F.Bahçe marşı ve tezahüratlarıyla DJ’lik yaptığı, sarı lacivertli oyuncuların da tempo tuta tuta maça geldiği belirtildi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Antwerp'e patladı Gol perdesini Mert Hakan açtı, Meyer farkı ikiye çıkardı. Berisha jeneriklik volesiyle fişi çekti. Puan kaybetmesi hâlinde Avrupa'ya mendil sallayacak olan Sarı Kanarya tur şansını sürdürdü.

Avrupa'da çifte sınav! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkıyor Grupta iki puanı bulunan ve Antwerp deplasmanına çıkan Kanarya, kazandığı takdirde tur umutlarını da sürdürecek. Lider Galatasaray ise Lokomotiv Moskova’yı misafir edecek. Aslan galip gelirse gruptan çıkmak için büyük avantaj elde edecek