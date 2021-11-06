Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER - UĞUR AKTAN

Şampiyonluk adayı iki takım Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe’de bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde dördüncü sırada yer alan Beşiktaş, Trabzonspor’u yenerek hem namağlup unvanına son vermek hem de zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor. Trabzonspor ise İstanbul’dan üç puanla ayrılarak rakipleriyle arayı daha da açma hedefinde. 19.00’da başlayacak maçı Erkan Özdamar yönetecek.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

İki takımın istatistikleri de dikkati çekiyor. Maçların ilk 15 dakikalarında 6 gol bulan Trabzonspor, baskılı başlamasıyla öne çıkıyor. Beşiktaş ise 46-60 arası attığı 6 golle ikinci yarılara iyi başlıyor. Yenilen goller açısından bakıldığında ise Beşiktaş ligde yediği 5 golü 75’ten sonra yemiş. Trabzonspor ise son 15 dakikada ve uzatmada henüz kalesinde gol görmedi. Bakalım bu geceki zorlu mücadele nasıl bir senaryo ortaya çıkaracak...

ELLERİ BOŞ DÖNERLER

Sporting Lizbon maçını unutturmak isteyen Beşiktaş, ligde de yarıştan uzak kalmamak için sahaya çıkacak. Teknik direktör Sergen Yalçın son dönemde alınan kötü sonuçlar ve özellikle Sporting karşısındaki 4-0’lık mağlubiyet sebebiyle morali bozulan takımını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Yenilgi durumunda liderle aradaki fark 10 puana çıkacak. Olağanüstü hâl ilan edilirken tecrübeli hoca oyuncularıyla terapist gibi ilgileniyor.



Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

En iyisi biziz

Sergen Hoca “Sporting maçını unutun. Avrupa’da işler bu sene istediğimiz gibi gitmedi. Bunun birçok sebebi var. Ama şimdi lige dönmemiz lazım. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Galatasaray maçında bunu ispatladık. Trabzonspor maçında bir kere daha göstereceğiz. Onları puansız göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Prim dopingi

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş yönetimi kesenin ağzını açtı. Siyah beyazlı oyunculara kazanmaları durumunda yirmi beşer bin liralık galibiyet primi dağıtılacağı haberi Ümraniye’de doping etkisi yaptı.

Dört iyi, dört kötü

Beşiktaş’ta sakat olduğu için Sporting maçında forma giyemeyen Pjanic, Rosier ve Vida'nın yanı sıra 90. dakikada adalesini tutarak oyundan çıkan Ghezzal hızlıca iyileşti. Siyah beyazlılarda Batshuayi, Gökhan Töre, N'Sakala ve Can Bozdoğan kadroda yer almayacak.

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HIZLI BAŞLA, ERKEN BİTİR

Trabzonspor, Beşiktaş’ı İstanbul’da devirerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Rakiplerinin Şampiyonlar Ligi’nde aldığı kötü sonuçların lig için ölçü olmadığını söyleyen Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu. Beşiktaş’ın lig yarışına daha çok asılacağını belirten Avcı “Her zamanki disiplinle ve 90 dakika tam konsantrasyonla oynamalıyız” dedi.

İLK VURAN KAZANIR

Abdullah Avcı, galibiyetin anahtarının ise “Erken gol” olacağını söyledi. Beşiktaş’ın evindeki maça baskılı başlayacağını belirten Avcı “Asla geriye çekilmeyeceğiz. Aynı sertlikle karşılık verip rakibin hızını kesmeliyiz. Hele golü erken bulursak Trabzon’a zaferle döneriz” dedi. Hamsik, Bakasetas ve Nwakaeme gibi oyuncularından ‘bol

şut’ isteyen Avcı “Kaleyi gördüğünüz yerden vurun, denemekten çekinmeyin” emrini verdi.



Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Deplasman fatihi

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında İstanbul’da Fenerbahçe’den alan Trabzonspor, 376 gündür dış sahada kaybetmedi. Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı.

Cornelius sevinci

Trabzonspor’a Cornelius’tan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan ve son yapılan çalışmaya katılan Norveçli golcü Beşiktaş maçı kafilesine dâhil edildi. Abdullah Avcı’nın yine de on birde Dijaniny’ye forma verip Cornelius’u kulübede oturtması bekleniyor

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