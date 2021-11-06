Türkiye Gazetesi

Futbol devi Barcelona, sosyal medyadan ve internet sitesinden yaptığı açıklama ile 41 yaşındaki Xavi Hernandez ile anlaşma sağladığını duyurdu.

"Eve hoş geldin Xavi" başlığıyla yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşma sağlandığı belirtildi. Katar'ın El Sadd takımıyla olan sözleşmesi, tazminatı ödenerek feshedilen Xavi'nin 8 Kasım Pazartesi günü basına tanıtılacağı açıklandı.

24 SEZON BARCELONA FORMASI GİYDİ

Barcelona altyapısından yetişen, 17'si A takım olmak üzere 24 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Xavi, Lionel Messi'nin ardından İspanyol kulübünde en fazla maç oynayan futbolcu (Messi 778, Xavi 767) olarak biliniyor.

İspanyol basını, 6 yıl aradan sonra Barcelona'ya dönen Xavi'den beklentilerin çok yüksek olduğunu yazıp, genç teknik adamı lige kötü bir başlangıç yapan ve bir maç eksiğiyle 16 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavililerin toparlanıp eski günlerine dönmesi için 'tek umut' olarak gösteriyor.

Basında ayrıca Barcelona'nın Xavi'yi getirmek için El Sadd Kulübüne 5 milyon avro tazminat ödediği belirtiliyor.

Xavi futbolculuk kariyeri boyunca 8 La Liga şampiyonluğu, 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 1 Dünya Kupası dahil olmak üzere toplamda 33 kez kupa kaldırdı.

BARJUAN SON KEZ SAHAYA ÇIKACAK

Katalan kulübü, 28 Ekim'de Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ı görevden alarak yerine geçici olarak altyapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Barjuan, bugün deplasmanda Celta Vigo ile oynanacak karşılaşmada Barcelona'nın başında son kez sahaya çıkacak.

Barcelona, teknik direktör Koeman'ın görevine son verdi La Liga ekiplerinden Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı görevden aldı.

Barcelona mağlubiyeti sonrası Ali Koç ile taraftar arasında gerginlik Euroleague'in 6. haftasında evinde İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniye basketiyle 76-74 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe başkanı Ali Koç ile taraftar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.