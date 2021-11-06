Türkiye Gazetesi

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan, sonrasında zaman zaman adı tekrar Türk takımları ile anılan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, bir etkinliğe katılmak için geldiği Antalya'da önemli açıklamalarda bulundu. Daum, Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü ve evindeymiş gibi hissettiğini belirterek, Süper Lig'i ve Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini kaydetti. Alman çalıştırıcı, sarı-lacivertli ekiple gönül bağının hiç kopmayacağını belirtti.

"FENERBAHÇE FORMASI GİYMEK BİR İŞ DEĞİL, ONUR OLMALI"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un takım için büyük fedakarlık yaptığına ve şampiyonluk için ciddi transferler gerçekleştirdiğine dikkati çeken Daum, "Başkan olduğundan bu yana teknik direktörün başarılı olması için tüm imkanları sundu. Ama maalesef bir şeyler uyumsuz gidiyor. Umarım Antwerp karşısında deplasmanda kazanılan zafer takımı birbirine kenetler" dedi.

"Fenerbahçe formasını giymek profesyonel bir iş değil, bir onur olmalı" diyen Daum, "Futbolcuların bunu anlaması gerekir. İş sadece yüksek ücretli kontrata imza atmak değil, önemli olan sarı-lacivertli formanın değerini anlamak. Ali Koç inanılmaz güzel şeyler yapıyor ancak bunu karşılığını futbolculardan göremiyor" ifadelerini kullandı.

"PEREIRA HERKESİ İKNA ETMEK ZORUNDA"

Pereira'nın tecrübeli bir teknik direktör olduğuna ve şimdi sadece puanlara ve zaferlere ihtiyacı olduğunu belirten Daum, "Başarılarıyla artık herkesi ikna etmek zorunda. Mourinho gibi olabilirsin ama maç kazanarak, puan alarak. Bunları da yapamazsan, pek tabii ki kovulursun. Ali Koç gerçekten iyi bir başkan, Vitor Pereira'yı her türlü eleştirilere rağmen destekliyor" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE İMZA ATMAK İÇİN HAZIRDIM"

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medyada kendisini teknik direktör adayı olarak göstermesini değerlendiren Daum, "İki yıl önce başkan Ali Koç ile seçimlerin ardından bir araya gelmiştim. Kendisi yeni başkandı. Ona 'Tecrübelerimle, bilgi ağımla size destek olabilirim. Fenerbahçe'de görev almak için hazırım' demiştim. İmza atmak için hazırdım. Sonra bir sonuç çıkmadı. Bu konuda ciddi bir hazırlık göremedim. Şimdi ise sadece onlara şans dileyebilirim" yorumunu yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA SİTEM

Eski Fenerbahçeli futbolcu Serhat Akın'ın bu senenin başlarında "Yarın çok geç, bugün Daum. Daum'la şampiyon oluruz" şeklindeki çağrısını da duyduğunu anlatan Daum, "Kim bilir, belki şampiyon olurduk. Fenerbahçe'de birçok futbolcuyla iyi diyaloglarım var. Ancak Emre Belözoğlu hariç. Onun benim hakkımda böyle iyi şeyler söylemesini, övmesini bekleyemezsiniz. Fakat beni tanıyan, Daum'la çalışmanın kıymetini bilen futbolcuları ayrı tutuyorum" dedi.

"AZİZ YILDIRIM İÇİN İKİNCİLİK BAŞARISIZLIKTIR"

Fenerbahçe'de 2009-2010 sezonundan sonra ayrılık yaşadığında o dönemki başkan Aziz Yıldırım'la arasında kırgınlık yaşanmadığını dile getiren Daum, "Aziz Yıldırım'a büyük saygım var. Onunla gerçek bir arkadaşlığımız vardı. Verdiği karara da saygı duydum. Yıldırım, her zaman şampiyonluğu başarı olarak görür, ikincilik onun için başarısızlıktır. Buna saygı duyuyorum. Çünkü çok hırslıydı. Zaman zaman tartışırdık ama Aziz Yıldırım efsane başkan." değerlendirmesinde bulundu.

"KUNTZ'UN TEKLİFİ KABUL EDECEĞİNİ BEKLEMİYORDUM"

A Milli Futbol Takımı'nın başına Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesine ilişkin konuşan Daum, Kuntz'un bu teklifi kabul edeceğini beklemediğini dile getirdi.

Kuntz'un Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda çok iyi olduğunu ve ülkesine iki Avrupa şampiyonluğu kazandırdığını belirten Daum, "Bu başarılarından dolayı Avrupa'nın büyük kulüpleri onun peşindeydi. Beşiktaş'ta forma giydiği için Türk futbolunu ve Türk insanını yakından tanıyor, iyi bir teknik direktör. Elbette kesin başarılı olacağının garantisini veremem ama milli takımı başarıya hazırlayacaktır" dedi.

Nuri Şahin'in Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumluluğu görevine getirilmesne de değinen Daum, "Nuri Şahin mükemmel bir futbolcu. Uzun dönem Borussia Dortmund'da forma giydi, daha sonra Avrupa'nın dev kulüplerinde oynadı. Futbolcuyken çok büyük tecrübeleri oldu. Şimdi umut ediyorum teknik direktörlükte de başarılı olacaktır. Futbolun nasıl oynanacağını bilen zeki biri. Antalyaspor'da güzel işler çıkaracağından eminim." şeklinde görüş belirtti.

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