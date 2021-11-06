Türkiye Gazetesi

Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç divan üyelerinin kendileri ve Vefa Küçük hakkındaki olumsuz eleştirileri ile karşılıklı atışmalar üzerine tepki olarak konuşmama kararı aldı.

KONUŞMAMAYA KARAR VERDİM

Koç, “5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80’i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Toplantının yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli“ şeklinde konuştu.

TOPLAM BORÇ 5 MİLYAR 420 MİLYON TL

Fenerbahçe'nin 30 Haziran 2021 itibarıyla toplam borcunun 5 milyar 420 milyon lira olduğu açıklandı. 2021 yılının Ocak ayında yapılan YDK toplantısında sarı-lacivertli kulübün 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 4 milyar 719 milyon 708 bin 486 TL borcu olduğu açıklanmıştı. 30 Haziran tarihine kadar Fenerbahçe’nin toplam borcu 701 milyon TL arttı.

Ali Koç, Pereira'nın yanında Fenerbahçe üst üste gelen mağlubiyetlerle zirveden sert bir düşüş yaşarken hesap Vitor Pereira’ya kesilmişti. Ancak sık hoca değiştiren Başkan Ali Koç şimdilik Portekizlinin yanında.