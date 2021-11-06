Türkiye Gazetesi

Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Victoria Zeynep Güneş, 400 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanmasının ardından, 200 metre bireyselde de Avrupa üçüncüsü oldu. Güneş bu başarılarla, iki madalya kazanan ilk yüzücü olup adını tarihe yazdırdı.

KENDİNE AİT TÜRKİYE REKORUNU DA GELİŞTİRDİ

Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda Viktoria Zeynep Güneş, tarihi bir başarıya imza attı. Güneş, kadınlar 200 metre bireysel karışık finalinde 2:07.67’lik derecesiyle bronz madalya kazandı. Kadınlar 400 metre bireysel karışık finalinde altın madalya elde etti. Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi. Bununla birlikte milli sporcu, böylelikle büyüklerde bir Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda 2 madalya kazanan ilk yüzücü oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN GÜNEŞ'E TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Rusya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kazan şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan Viktoria Zeynep Güneş'i yürekten kutluyorum. Milli sporcumuz ülkemize büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Viktoria Zeynep Güneş'e başarılarının devamını diliyorum."

Milli güreşçi Cihat Dur altın madalya kazandı Milli güreşçi Cihat Dur, Yunanistan’da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Madalyalı atlet, cadde ortasında vurulup öldürüldü Madalyalı atlet Alex Quinonez, ülkesi Ekvador'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Büyük başarı! Türkiye'den Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 42 madalya Milli sporcularımız, İtalya'da düzenlenen Dünya Kick Boks Şampiyonası'na adeta damga vurarak 42 madalya kazandı.