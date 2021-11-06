Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında kural hatası nedeniyle, hükmen galibiyet, bu talebi kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA'ya başvuru yaptığını açıkladı.

"HÜKMEN GALİBİYET TALEP EDİYORUZ"

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbol takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında. Feghouli'nin şık vuruşuyla öne geçti. Yüklenen Rus ekibi Kamano'yla eşitliği sağladı. Müsait fırsatları harcayan temsilcimiz kazanması durumunda tura çok yaklaşacaktı

TFF'den Galatasaray açıklaması: Sorumluluk UEFA'da Galatasaray'ın Lokomotif Moskova maçına tam kapasite seyirci alacağını duyurmasının ardından açıklama yapan TFF, bu konuda sorumluluğun UEFA'da olması sebebiyle sarı-kırmızılı klübe ceza vermelerinin mümkün olmadığını bildirdi.