Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Namağlup liderliğini koruyan bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü. Bayram yerine dönen Trabzon'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi'ni araç trafiğine kapattı.

"Bize her yer Trabzon"

Cadde ortasından kolbastı oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.

Trabzonspor Beşiktaş'ı 90+6'da devirdi Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası heyecan dolu geçen mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.