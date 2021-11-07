Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Yarışta 10 puan geriye düşme ihtimaliyle maça çıkan Beşiktaş ve şampiyonluk yolunda koltuğunu sağlamlaştırmayı amaçlayan Trabzonspor. Bu son derece kritik maça misafir ekip ilk 15 dakika ön alan presiyle girdi. Sonrasında Avcı'nın takımı geri çekmesiyle Beşiktaş baskıyı ele aldı ve Bakasetas'ın çıkmasıyla daha da arttı. Trabzonspor'un hücumda tek kozu olarak Nwakaeme gözüküyordu.

Gol Fırtına'dan

İlk yarının son 20 dakikasında hücuma çıkmaya hevesli görüntü vermeyen Trabzonspor karşısında Beşiktaş adım adım gole yaklaşıyordu. Umut ve Larin'le bulduğu net fırsatları harcayan siyah beyazlılar ilave sürenin son saniyelerinde yediği sürpriz golle şoke oldu. Trondsen'in 62'de savunmasının arkasına attığı asist gibi geri pasını Larin ağlara gönderince maç alevlendi.



Abdulkadir Ömür, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti

Uzatmada şok

Son bölümde yapılan değişiklerle taktik savaşı başladı. Pjanic, Alex ve Larin'in çıkması Beşiktaş'ı hücumda durdurdu. Avcı'nın tercihleri daha başarılı gözüktü. Bordo mavililer son 10 dakikada tehlikeli ataklar geliştiren taraftı. İlk yarının son saniyelerinde olduğu gibi maçın da son anlarında gelen gol Dolmabahçe'de Trabzonspor'un zaferini sağladı.

Fırtına şiddetli esiyor

Süper Lig'de sezona, 'O sene, bu sene' sloganıyla ve şampiyonluk iddiasıyla başlayan Trabzonspor müthiş bir performans sergiliyor. Bordo mavililer dünkü galibiyetle birlikte son şampiyon Beşiktaş'a net 10 puan fark yaptı. Abdullah Avcı ile 'Fırtına' gibi esen Karadeniz ekibi, (bir maç fazlasıyla) ligin diğer iki büyüğünden G.Saray'ın 10, F.Bahçe'nin de 11 puan önünde durumda. Ligin namağlup tek takımı unvanıyla liderliğini sürdüren Trabzonspor tam 24 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Takım deplasmanda da 377 gündür mağlubiyeti unuttu.



Beşiktaş galibiyetinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar sokaklara döküldü

Harika

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçın ardından, "Bireysel bir hata ile beraberliği sağladılar ama fırsatların her zaman çıkacağını düşündük. Harika bir galibiyet. Önemli bir üç puan" derken, "Şampiyonluk falan kazanmadık. Bizi alıp başka yerlere koymasınlar. Biz zorlu yollardan geçip takım olduk ama daha hiçbir şey olmadık" şeklinde temkinli konuştu.

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