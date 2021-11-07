Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçlarından biri Gaziantep ile Kasımpaşa arasındaydı, karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı ama maça damga vuran olay bu galibiyet değil, hakem Halis Özkâhya olmuştu. 9 dakika uzatma verip 4 dakika sonra maçı bitiren Özkahya, yardımcılarının uyarısına rağmen içeri girmişti.

Talimat gitmiş

Daha sonra iki takımı sahaya davet edip 5 dakika daha oynatan Özkâhya’ya “Çık, maçı tamamla” talimatının soyunma odasında MHK’dan geldiği öğrenildi. MHK'nın rapor isteyeceği Özkâhya’nın hakemliği bırakma kararı aldığı fakat henüz dilekçesini vermediği öğrenildi.

Türk hakemlere, UEFA'dan görev Cüneyt Çakır, Halil Umut Meler ve Abdulkadir Bitigen'e, bu hafta gerçekleşecek UEFA müsabakalarını yönetmek üzere görev verildi.