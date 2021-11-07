Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ligde Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor’a üst üste kaybederek yarışta ağır yara alan Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Antwerp’i deplasmanda 3-0 yenerek rahat bir nefes almıştı. Bu maçın milat olacağını söyleyen Teknik Direktör Vitor Pereira “Aynı öz güven ve özellikle ilk yarıdaki iştahlı oyunumuzla yolumuza devam etmeliyiz. Başarılı olmak için her şeye sahibiz. Kendimize yeni bir sayfa açalım ve sonuna kadar mücadeleyi sürdürelim” diyerek oyuncularından Kayserispor karşısında zafer istedi.

SİZE GÜVENİYORUM

Futbolun sadece taktikten ibaret olmadığının da altını çizen Pereira “Kalitemizi ortaya koymamız için öz güvenli olmamız gerekir. Antwerp maçıyla birlikte yeniden öz güvenimizi kazandığımızı düşünüyorum. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Ben de hep beraber bu hedefi gerçekleştireceğimize inanıyorum” diyerek moral aşıladı. Portekizli teknik adam, Kayseri karşısında Antwerp kadrosundan fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Pereira, Rossi ile Max Meyer arasında kararsız.



UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Antwerp'i 3-0 mağlup etti

Fener’de 5 eksik

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay, Gustavo, Valencia ve Serdar Aziz’in yanı sıra cezalı Osayi de forma giyemeyecek. Üçer sarı kartı bulunan Novak, Mert Hakan Yandaş ve Miha Zajc ise Kayseri karşısında kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

TANSİYON YÜKSELİNCE

Koç 45 saniye konuştu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Divan Başkanı Vefa Küçük ile Atilla Öztürk arasında adaylık konusunda tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Başkan Koç “Bu ortamı gördükten sonra konuşma yapmaktan vazgeçtim” diyerek kürsüden indi.

FİNANSAL TABLO

5,5 milyar lira borç

Fenerbahçe Kulübü Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, Divan toplantısında sarı lacivertli kulübün finansal tablolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina “30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Fenerbahçe ve bağlı ortaklıklarının toplam borcu 5 milyar 420 milyon TL’dir” dedi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Antwerp'e patladı Gol perdesini Mert Hakan açtı, Meyer farkı ikiye çıkardı. Berisha jeneriklik volesiyle fişi çekti. Puan kaybetmesi hâlinde Avrupa'ya mendil sallayacak olan Sarı Kanarya tur şansını sürdürdü.