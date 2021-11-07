Türkiye Gazetesi

Zirve yarışı içinde olan Beşiktaş ve Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlı ekip, 90+6’ncı dakikada yediği golle 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu.

“TRABZONSPOR TARİHİNİN EN İYİ KALECİSİ”

Karşılaşmanın ardından yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un 25 yaşındaki eldiveni Uğurcan Çakır için, "Şenol Güneş de dahil olmak üzere Trabzonspor tarihinin en iyi kalecisidir" dedi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Başaralı performansıyla dikkat çeken Uğurcan Çakır ise büyük kulüplerin radarına girmiş durumda.

Trabzonspor uzatmada Beşiktaş'ı devirdi Ligde Hatay'a yenilen, Devler Ligi'nde dörtte sıfır çeken Beşiktaş kazanıp ayağa kalkmak istediği maçta bir şok daha yaşadı. Abdülkadir Ömür takımını öne taşıdı, Cyle Larin cevap verdi. Son sözü 90+5'te Cornelius söyledi

Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı.

Trabzonspor Beşiktaş'ı 90+6'da devirdi Süper Lig'in 12'nci haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. 90 dakikası heyecan dolu geçen mücadele, Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.