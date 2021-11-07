Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci hafta karşılaşmasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25. ve 72. dakikalarda Sokol Cikalleshi kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Endri’nin kafayla indirdiği topa ceza sahası çizgisi üzerinden vuran Skubic’in şutunda top üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

25. dakikada orta alandan yüklenen Konyaspor’da Serdar Gürler çalımlarla girdiği ceza sahasına çizgiye inerek topu kale önüne çevirdi, arka direkte bulunan Cikalleshi meşin yuvarlağa dokunarak ağlara gönderdi. 0-1

45. dakikada orta sahada yaşanan pozisyonda Yalçın Kayan, Endri’ye yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

45+6. dakikada üst üste 3. kornerini kullanan Göztepe’de Berkan Emir’in ortasına kale önünde yükselen Kahraman Demirtaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında elle temas tespit edilerek gol iptal edildi.

55. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Tijanic, ceza sahası yayın üzerinden kaleye şutunu gönderdi, meşin yuvarlak sol direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Konyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

56. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe’de Soner Aydoğdu ile verkaç yaparak ceza sahasına topla birlikte giren Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Sehic ayaklarıyla topu kurtardı.

72. dakikada sol kanattan kontra atağa çıkan Konyaspor’da Serdar Gürler’in sağ ayağının dışıyla defans arkasına attığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi, attığı şutla topu ağlarla buluşturdu. 0-2

86. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazanan Göztepe’de topu başına geçen Tijanic, yerden sert şutla topu kaleye gönderdi, kaleci Sehic yere uzanarak topu kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol xx, Mehmet Kısal xx, Özgür Ertem xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Arslanagic x (Angel dk. 46 x), Atınç Nukan x, Kahraman Demirtaş xx, Yalçın Kayan x, Soner Aydoğdu xx, Murat Paluli xx, Berkan Emir xx (Kerim Alıcı dk. 46 x), Adis Jahovic x (Tijanic dk. 16 x), Lourency x (Halil Akbunar dk. 71 x), Ndiaye x (Ideye dk. 61 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Baku, Ege Özkayımoğlu, Atakan Çankaya, Burekovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Adil Demirbağ xx, Ahmet Çalık xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx (Oğulcan Ülgün dk. 88 ?), Amir xx, Serdar Gürler xxx (Rahmanovic dk. 88 ?), Bytyqi x (Michalak dk. 38 x), Cikalleshi xxx, Endri xx (M’Poku dk. 58 x)

Yedekler: Eray Birniçan, Anicic, Alper Uludağ, Barış Yardımcı, Musa Çağıran, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Cikalleshi (dk. 25 ve dk. 72) (Konyaspor)

Kırmızı Kart: Yalçın Kayan (dk. 45) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Arslanagic, Lourency, Murat Paluli (Göztepe), Bytyqi, Guilherme, Skubic (Konyaspor)

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